Спикер: Ни одна страна мира не застрахована от вызовов продбезопасности

"Ни одна страна в мире не застрахована от вызовов, связанных с продовольственной безопасностью. В этом смысле развитие сельского хозяйства, повышение уровня обеспечения себя основными продуктами питания - требование времени".

"Ни одна страна в мире не застрахована от вызовов, связанных с продовольственной безопасностью. В этом смысле развитие сельского хозяйства, повышение уровня обеспечения себя основными продуктами питания - требование времени".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на 8-ом саммите председателей парламентов G20.

По ее словам, на фоне сегодняшних экономических вызовов инвестиции в сельское хозяйство, поддержка частного сектора имеют особое значение с точки зрения восстановления после COVID: "Сельское хозяйство также является важной сферой занятости. Совершенствование механизмов государственной поддержки аграрного сектора должно стать основным направлением парламентско-правительственного сотрудничества в процессе составления бюджета".