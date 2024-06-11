Спикер Милли Меджлиса встретилась с президентом Беларуси

Находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Президент Александр Лукашенко тепло поприветствовал председателя азербайджанского парламента и выразил уверенность в том, что этот визит будет способствовать развитию межпарламентских отношений.

На встрече было отмечено, что стратегические отношения между нашими странами, основанные на доверии, взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве, прошли успешный путь развития.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила Александра Лукашенко за оказанный высокий уровень гостеприимства и добрые слова о нашей стране, передала приветствие президента Ильхама Алиева президенту Беларуси.

На встрече также были высказаны мнения о развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и имеющемся потенциале в этой области. Было отмечено, что в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан были проведены переговоры о возможности дальнейшего расширения сотрудничества, углубления связей по многим направлениям.

Была подчеркнута важность работы парламентов по созданию соответствующей законодательной базы.