Спикер Милли Меджлиса находится с визитом в Таджикистане

Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, находится с рабочим визитом в Таджикистане.
Как сообщает Report, информацию распространил отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
В международном аэропорту Душанбе спикера Милли Меджлиса встречали заместитель председателя Палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Мавсума Муини, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.
В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан" в Душанбе и ее участие в других мероприятиях.