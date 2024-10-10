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Спикер Милли Меджлиса находится с визитом в Таджикистане

Спикер Милли Меджлиса находится с визитом в Таджикистане Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, находится с рабочим визитом в Таджикистане.
Внешняя политика
10 октября 2024 г. 14:55
Спикер Милли Меджлиса находится с визитом в Таджикистане

Парламентская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, находится с рабочим визитом в Таджикистане.

Как сообщает Report, информацию распространил отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Душанбе спикера Милли Меджлиса встречали заместитель председателя Палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Мавсума Муини, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.

В рамках визита запланировано выступление Сахибы Гафаровой на международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан" в Душанбе и ее участие в других мероприятиях.

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