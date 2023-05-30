Спикер: Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на праздновании 75-летия независимости Израиля в Баку.

Она отметила, что Азербайджан с большим вниманием следит за всеми достижениями Израиля: "Азербайджанцы и евреи на протяжении многих лет живут дружно. Сегодня еврейская община - неотъемлемая часть нашего общества, для них Азербайджан - родина. Доказательство этому - евреи, погибшие во Второй карабахской войне".

По словам спикера, между странами налажено сотрудничество в различных сферах: "Наши страны обладают широкими возможностями для дальнейшего расширения отношений в различных сферах".