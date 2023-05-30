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Спикер: Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Спикер: Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 20:22
Спикер: Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Израильские компании участвуют в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на праздновании 75-летия независимости Израиля в Баку.

Она отметила, что Азербайджан с большим вниманием следит за всеми достижениями Израиля: "Азербайджанцы и евреи на протяжении многих лет живут дружно. Сегодня еврейская община - неотъемлемая часть нашего общества, для них Азербайджан - родина. Доказательство этому - евреи, погибшие во Второй карабахской войне".

По словам спикера, между странами налажено сотрудничество в различных сферах: "Наши страны обладают широкими возможностями для дальнейшего расширения отношений в различных сферах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: “İsrail şirkətləri Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma işlərində iştirak edir”
Версия на английском языке Israeli companies join reconstruction of Karabakh, East Zangazur

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