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Спикер: Эстония - сторонница обеспечения мира в регионе

Спикер: Эстония - сторонница обеспечения мира в регионе 25 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юрием Ратасом.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 14:21
Спикер: Эстония - сторонница обеспечения мира в регионе

25 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юрием Ратасом.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере экономики, информационных технологий, окружающей среды, гуманитарной сфере, особо подчеркнут потенциал сотрудничества в сфере информтехнологий, образования, альтернативной энергии.

Ю.Ратас отметил, что Эстония всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Он подчеркнул, что его страна является сторонницей обеспечения мира в регионе.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker: Estonia supports peace in region
Версия на азербайджанском языке Spiker: "Estoniya bölgədə sülhün təmin olunmasının tərəfdarıdır"

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