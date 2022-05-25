Спикер: Эстония - сторонница обеспечения мира в регионе

25 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юрием Ратасом.

25 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юрием Ратасом.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере экономики, информационных технологий, окружающей среды, гуманитарной сфере, особо подчеркнут потенциал сотрудничества в сфере информтехнологий, образования, альтернативной энергии.

Ю.Ратас отметил, что Эстония всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Он подчеркнул, что его страна является сторонницей обеспечения мира в регионе.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.