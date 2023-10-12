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Спикер: Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией

Спикер: Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией Азербайджан готов продолжить мирные переговоры для нормализации отношений с Арменией и установления мира в регионе.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 13:02
Спикер: Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией

Азербайджан готов продолжить мирные переговоры для нормализации отношений с Арменией и установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании парламента 12 октября.

"И мы, и весь мир смогли наблюдать, при каких условиях армянские жители добровольно покидали Карабах. Считаю, что все это яркое выражение гуманизма и милосердия, присущих азербайджанскому народу и нашедших свое воплощение в проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике.

Отмечу также, что принимаются необходимые меры для реинтеграции армян, оставшихся на территории Карабаха, в азербайджанское общество. Наряду с этим, азербайджанское государство готово продолжить мирные переговоры с Арменией для нормализации отношений и установления мира в регионе. Об этом глава государства еще раз заявил в своих последних выступлениях", - добавила С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: "Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazırdır"

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