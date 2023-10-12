Спикер: Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией

Азербайджан готов продолжить мирные переговоры для нормализации отношений с Арменией и установления мира в регионе.

Азербайджан готов продолжить мирные переговоры для нормализации отношений с Арменией и установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании парламента 12 октября.

"И мы, и весь мир смогли наблюдать, при каких условиях армянские жители добровольно покидали Карабах. Считаю, что все это яркое выражение гуманизма и милосердия, присущих азербайджанскому народу и нашедших свое воплощение в проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике.

Отмечу также, что принимаются необходимые меры для реинтеграции армян, оставшихся на территории Карабаха, в азербайджанское общество. Наряду с этим, азербайджанское государство готово продолжить мирные переговоры с Арменией для нормализации отношений и установления мира в регионе. Об этом глава государства еще раз заявил в своих последних выступлениях", - добавила С.Гафарова.