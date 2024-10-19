Спецпредставитель президента: Армения своими действиями стремится завести мирный процесс с Азербайджаном в тупик

Азербайджан считает нереальным и неприемлемым предложение Армении подписать мирный договор, в котором все еще не согласованы несколько важных статей.

Азербайджан считает нереальным и неприемлемым предложение Армении подписать мирный договор, в котором все еще не согласованы несколько важных статей.

Как сообщает Report об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Berliner Zeitung.

Амирбеков, отвечая на вопрос журналиста о том, как Баку относится к заявлению посла Армении в Германии о том, что Армения готова хоть завтра подписать мирное соглашение с Азербайджаном, подчеркнул, что очень сомневается в искренности данного заявления. "Предложение подписать хоть завтра недоработанное, половинчатое соглашение является не только нереальным и неприемлемым, но также и вводящим в заблуждение. Сторонам еще предстоит согласовать остающиеся открытыми несколько важных положений проекта соглашения, без которых документ будет сырым и неполноценным", - отметил представитель президента Азербайджана.

По его словам, основным камнем преткновения на пути к достижению мира являются "все еще сохраняющиеся территориальные претензии Армении к международно-признанной суверенной территории Азербайджана, отраженные в армянской Конституции".

По мнению Амирбекова, "игнорировать эту ключевую проблему равнозначно тому, что не заметить слона в комнате".

"Армения таким образом хочет ввести в заблуждение международное сообщество, создавая ложное впечатление о том, что якобы она конструктивно вовлечена в мирный процесс, а на самом деле затягивает время и заводит мирный процесс в тупик. Очевидно, что как только Армения стала получать в неограниченном количестве дипломатическую, экономическую и военную помощь со стороны Запада, включая ЕС, США и отдельные страны-члены Евросоюза, она потеряла всякий интерес конструктивно участвовать в переговорах и кажется, что достижение мира с Азербайджаном для нее более не является приоритетом", - подчеркнул он.

Амирбеков, отвечая на вопрос журналиста о том, что с целью ускорить достижение результата стороны согласились вынести за рамки мирного соглашения вопрос открытия Зангезурского коридора, и возможно ли таким же образом отложить внесение поправок в армянскую Конституцию на период после подписания мирного соглашения, заметил, что "абсолютно ошибочно проводить параллель между этими двумя вопросами, так как они совершенно разные по своей значимости для достижения прочного мира".

"Территориальные претензии Армении к Азербайджану с самого первого дня были ключевой причиной конфликта и для достижения прочного и необратимого мира необходимо ее искоренить раз и навсегда. А сделать это без внесения поправок в Конституцию Армении невозможно. Если оставить Конституцию в ее нынешнем виде, то мирное соглашение будет недолговечным, так как любое новое руководство Армении, выступающее против мира с Азербайджаном, его просто денонсирует, ссылаясь на несоответствие соглашения Конституции, которая имеет наивысшую юридическую силу. Иными словами, Азербайджан хочет подписать мир не с премьер-министром Пашиняном, а с Арменией", подчеркнул он.

По словам Амирбекова, именно поэтому Азербайджан не может оставить каких-либо юридических пустот, которые со временем могут привести к реанимации конфликта и новым трагедиям, "поэтому мы должны устранить коренную причину многолетнего армяно-азербайджанского противостояния".

Что касается Зангезурского коридора, то представитель президента Азербайджана добавил, что официальный Баку, по-прежнему, придает его открытию большое значение. "Но, согласившись на его вывод за рамки мирного соглашения, Азербайджан исходил из желания не давать лишнего повода нашим недоброжелателям использовать нерешенность этого вопроса для критики азербайджанской стороны как подрывающей в целом прогресс в переговорах по мирному соглашению", подчеркнул Эльчин Амирбеков.