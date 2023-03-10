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Спецпредставитель правительства Китая: Продолжим развивать сотрудничество с Азербайджаном

Спецпредставитель правительства Китая: Продолжим развивать сотрудничество с Азербайджаном Инициатива «Один пояс, Один путь» очень важна.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 12:36
Спецпредставитель правительства Китая: Продолжим развивать сотрудничество с Азербайджаном

Инициатива "Один пояс - Один путь" очень важна.

Как передает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо (Vu Honqbo).

Он заявил, что роль данной инициативы растет и охватывает около 100 стран. "Многие страны получают выгоду от этого проекта, и это способствует расширению сотрудничества и экономических связей с Китаем. Китай тоже извлекает выгоду от данной инициативы",- отметил спецпредставитель.

"И Китай, и Азербайджан имеют древнюю историю, нас в прошлом связывал Великий Шелковый Путь",- заявил Ву Хонгбо.

Он напомнил, что в этом году Азербайджан и Китай отмечают 31-ую годовщину установления дипломатических отношений. "Мы развиваем сотрудничество в сфере экономики",- сказал спецпредставитель правительства Китая, отметив также активный политический диалог между лидерами двух стран.

По его словам, Азербайджан имеет важное геостратегическое расположение: "За последние несколько месяцев, мы наблюдаем рост грузоперевозок из Китая в европейские страны. Мы видим хорошие возможности для сотрудничества двух стран, компаний и предпринимателей для того, чтобы работать вместе для развития инфраструктуры, включая строительство дорог".

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Версия на азербайджанском языке Çin hökumətinin xüsusi nümayəndəsi: “Biz Azərbaycan ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə davam edəcəyik”
Версия на английском языке Chinese official: Beijing will continue to develop cooperation with Baku

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