Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится с визитом в Азербайджане

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в представительство ЕС в Азербайджане.
В ходе двухдневного визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в представительство ЕС в Азербайджане.
В ходе двухдневного визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости