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Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшие дни посетит Южный Кавказ, в том числе Азербайджан.
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 03:29
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшие дни посетит Южный Кавказ, в том числе Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Совета ЕС Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

Визит состоится в рамках продолжающихся переговоров между Арменией и Азербайджаном по обеспечению стабильности и безопасности, обсуждения будущего мирного соглашения и поддержки ЕС мер по укреплению доверия между сторонами.

Отметим, что в контексте недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами для продвижения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа.

Он приветствовал руководство Еревана и Баку, выразил готовность участвовать в создании благоприятной атмосферы для продолжения переговоров, а также усилить поддержку мер укрепления доверия.

Визит специального посланника ЕС Тойво Клаара в регион в ближайшие дни направлен на отслеживание всех обсуждаемых аспектов.

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