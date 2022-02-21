Спецпредставитель ЕС: Надеюсь на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном

Два комиссара ЕС недавно посетили Азербайджан для участия в заседании консультативного совета Южного газового коридора и обсуждения связей между Азербайджаном и Евросоюзом. В ходе визитов были проведены плодотворные обсуждения.

Два комиссара ЕС недавно посетили Азербайджан для участия в заседании консультативного совета Южного газового коридора и обсуждения связей между Азербайджаном и Евросоюзом. В ходе визитов были проведены плодотворные обсуждения.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сказал 21 февраля на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что президент Шарль Мишель оказывает важную поддержку отношениям Азербайджана и Евросоюза, а также нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он также выразил надежду, что переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС завершатся в скором времени.