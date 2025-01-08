Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы

Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы

Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, Гроно подчеркнула, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивой стабильности в регионе Южного Кавказа.

Коснувшись значения нашей страны в контексте региона и за его пределами, Магдалена Гроно в этой связи подчеркнула важность диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном. Гостья сказала, что Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, отметила важность сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.