Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы

Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы.
Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Отметив, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, Гроно подчеркнула, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивой стабильности в регионе Южного Кавказа.
Коснувшись значения нашей страны в контексте региона и за его пределами, Магдалена Гроно в этой связи подчеркнула важность диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном. Гостья сказала, что Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, отметила важность сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.