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Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы

Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы
Внешняя политика
8 января 2025 г. 16:21
Спецпредставитель ЕС: Азербайджан вносит существенный вклад в энергобезопасность Европы

Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, Гроно подчеркнула, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивой стабильности в регионе Южного Кавказа.

Коснувшись значения нашей страны в контексте региона и за его пределами, Магдалена Гроно в этой связи подчеркнула важность диалога между Европейским Союзом и Азербайджаном. Гостья сказала, что Азербайджан вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, отметила важность сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

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Версия на английском языке EU Special Representative: Azerbaijan makes significant contribution to Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir

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