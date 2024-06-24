Спецпредставитель ЕС: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар убежден, что Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению.

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар убежден, что Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению.

В интервью Report Т.Клаар сказал, что ЕС рад отметить прогресс, достигнутый на армяно-азербайджанских двусторонних встречах:

"Мы приветствовали и высоко оценили такие позитивные события, как совместное заявление от 7 декабря 2023 года по COP29 и освобождение заключенных, соглашение по началу делимитации границы от 19 апреля 2024 года, которое подтвердило важность Алматинской декларации 1991 года как основы для будущей работы по делимитации границы, а также последующие работы по делимитации и демаркации".

По его словам, все это создало благоприятные условия для заключения долгожданного мирного договора и сейчас стороны как никогда близки к соглашению, которое, при наличии политической воли, может быть подписано в самое ближайшее время.

"Следует также приветствовать тот факт, что нынешняя весна стала одним из самых спокойных периодов на местах за последние десятилетия.

Я считаю, что стороны находятся на правильном пути, и надеюсь, что позитивный прогресс продолжится и вскоре будут достигнуты дальнейшие конкретные соглашения и осуществлены по укреплению доверия", - добавил Клаар.

Спецпредставитель подчеркнул, что большинство элементов мирного договора уже согласовано, а по оставшимся нерешенными вопросам можно легко договориться.

"ЕС, по-прежнему, готов поддержать этот процесс любым способом, который стороны сочтут полезным: будь то содействие переговорам, организация встреч или обсуждение возможностей, чтобы поддержать построение более взаимосвязанного Южного Кавказа после подписания мирного договора", - заявил Т.Клаар.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.