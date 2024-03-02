Спецпредставитель Армении: Мы полностью готовы нормализовать отношения с Турцией

Официальный Ереван полностью готов к нормализации отношений с Анкарой.

Официальный Ереван полностью готов к нормализации отношений с Анкарой.

Как сообщает Report, об этом в интервью CNN Turk заявил заместитель председателя парламента Армении, специальный представитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

По его словам, это пойдет на пользу всему региону.

"Для нас нет никаких препятствий для нормализации отношений. Армения готова открыть границы с Турцией для граждан третьих стран. Решение уже принято. Мы ждем, когда Турция начнет действовать в данном направлении", - подчеркнул Рубинян.