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    ​Создан Оргкомитет в связи с предстоящим в Баку 7-м Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи с проведением в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что 26 сентября 2014 года в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на заседании министров Группы друзей Альянса цивилизаций ООН было принято решение о проведении в 2016 году 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций в столице Азербайджанской Республики.

    Пространство толерантности, независимый Азербайджан, верный мультикультуральным традициям, обладает богатым опытом в области реализации важных проектов, престижных форумов, направленных на развитие диалога культур, сохранение культурного разнообразия и регулирование взаимоотношений между цивилизациями.

    Учитывая значение организации на высоком уровне в городе Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций в дальнейшем повышении международного авторитета Азербайджанского государства, широкомасштабной популяризации историко-культурного наследия азербайджанского народа, глава государства постановил создать Организационный комитет в связи с проведением в городе Баку 25-27 апреля 2016 года 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в следующем составе:

    Председатель Организационного комитета

    Абульфас Гараев – министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Члены Организационного комитета

    Надир Гусейнов – заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

    Орудж Залов – заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

    Али Шафиев – заместитель министра национальной безопасности Азербайджанской Республики

    Ильгар Фатизаде – первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

    Илтимас Мамедов – первый заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

    Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования Азербайджанской Республики

    Интигам Бабаев - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

    Элсевер Агаев - заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

    Муса Панахов - заместитель министра транспорта Азербайджанской Республики

    Севда Мамедалиева - заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Аскер Абдуллаев – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Гюндуз Исмайлов - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

    Садагет Гахраманова - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

    Парвиз Мусаев - заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

    Фархад Тагизаде - заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

    Самир Нуриев – начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики

    Афган Шахмаров – начальник Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской Республики

    Ариф Мамедов – вице-президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

    Адиль Керимли – первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева

    Васиф Эйваззаде – заведующий отделом международного сотрудничества министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, секретарь Оргкомитета.

    Организационному комитету поручено решить необходимые вопросы, связанные с проведением в городе Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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