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Создан Азербайджано-казахстанский экспертный совет

Создан Азербайджано-казахстанский экспертный совет В Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подписан меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 12:46
Создан Азербайджано-казахстанский экспертный совет

В Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подписан меморандум о создании Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Йеркин Тукумов.

По словам Ф. Шафиева, целью создания Совета является укрепление сотрудничества между экспертами двух стран.

"Совет экспертов, который был создан сегодня - это еще один вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Азербайджаном. Мы ценим усилия Баку для создания устойчивого мира на Кавказе", - заявил Йеркин Тукумов.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Kazakhstan set up joint expert council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qazaxıstan Ekspertlər Şurası yaradılıb

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