Совместная рабочая группа приняла заявление: "Данное безосновательное решение генсека наносит ущерб лишь репутации Совета Европы"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Совместная рабочая группа по правам человека приняла заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В 2005-м году была создана совместная рабочая группа по вопросам прав человека, в состав которой вошли представители правозащитных организаций и властей Азербайджана. В связи с тем, что на повестке дня стоял ряд вопросов, касающихся защиты прав человека в нашей стране, рабочая группа подчеркнула, что данные вопросы могут быть решены внутри страны в рамках сотрудничества правозащитных организаций с государственными органами.

Однако антиазербайджанские силы, в том числе некоторые круги в Совете Европы, предприняли усилия для того, чтобы сорвать диалог между гражданским обществом и властью. Члены рабочей группы призвали Совет Европы не чинить препятствия данному диалогу, но Парламентская ассамблея Совета Европы своим пристрастным отношением добилась того, что в 2008 году деятельность рабочей группы была прекращена, даже несмотря на то, что за время деятельности рабочей группы было освобождено более 150 заключенных, по поводу которых обращались правозащитные организации.

В 2015 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, обратившись к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, попросил возобновить деятельность рабочей группы, и Президент Азербайджана, проявив добрую волю, дал на это свое согласие.

Первое с 2008 года заседание совместной рабочей группы, состоящей из представителей гражданского общества и властей Азербайджана, прошло 22 октября 2014 года. На заседаниях рабочей группы, в которых принимал участие представитель генерального секретаря Совета Европы, обсуждались вопросы, касающиеся лиц, чьи права, предположительно, были нарушены, и подготавливались предложения для различных государственных органов, в том числе судов, по решению данных вопросов. Наряду с этим, на заседаниях рабочей группы обсуждались актуальные вопросы прав человека и развития гражданского общества, были предприняты конкретные меры для устранения ряда проблем.

За короткий период деятельности рабочей группы были освобождены 16 осужденных и снижено наказание одному осужденному, чьи имена указывались в списках правозащитных организаций.

Эти результаты показывают, что деятельность рабочей группы служила эффективному решению вопросов, связанных с правами человека, а также развитию конструктивного и открытого диалога между представителями гражданского общества и властей.

В данной ситуации заявление генерального секретаря Совета Европы может вызвать только удивление и сожаление.

Мы, члены совместной рабочей группы, уверены, что международные межправительственные организации, вместо того, чтобы выполнять указания определенных кругов, должны объективно относиться к ситуации в каждой стране, входящей в эти организации, верно оценивать положительные результаты, достигнутые путем сотрудничества, и поддерживать диалог между гражданским обществом и властями.

Считаем, что данное безосновательное решение генерального секретаря, принятое по настоянию и под давлением антиазербайджанских сил, наносит ущерб лишь репутации Совета Европы.

Рабочая группа призывает антиазербайджанские силы прекратить свои грязные игры и заявляет, что эти игры не смогут воспрепятствовать развитию прав человека и продолжению диалога между гражданским обществом и государственными органами в Азербайджане!"