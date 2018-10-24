Советник Трампа: Азербайджан играет активную роль на международных энергетических рынках

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ США высоко оценивают роль Азербайджана, как альтернативного поставщика энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он отметил, что данный вопрос широко обсуждался на встрече с президентом Азербайджана.

"Мы обсудили вопрос участия Азербайджана на международных энергетических рынках. В частности в этой связи особую важность имеет проект Южного газового коридора. Для нас имеет большое значение то, что сохраняется активная роль Азербайджана в этой сфере", - отметил Болтон.