СМИД ОТГ на заседании в Габале утвердил ряд документов

Совет министров иностранных дел Организации Тюркских Государств (ОТГ) в рамках проходящего в Габале заседания утвердил ряд важных документов.

Как сообщает "Report", принятые на заседании решения направлены на укрепление институциональных основ ОТГ, расширение сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями.

На заседании были приняты следующие решения:

1. О внесении поправок в статьи 1 и 4 Процедурных правил Тюркской Академии;

2. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской Академии;

3. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Фонде тюркской культуры и наследия;

4. Об утверждении бюджета Секретариата ОТГ на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

5. Об утверждении финансового отчета Секретариата ОТГ за 2024 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

6. Об утверждении бюджета Тюркской Академии на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

7. Об утверждении бюджета Фонда тюркской культуры и наследия на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел).