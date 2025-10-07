Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    СМИД ОТГ на заседании в Габале утвердил ряд документов

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 12:18
    СМИД ОТГ на заседании в Габале утвердил ряд документов

    Совет министров иностранных дел Организации Тюркских Государств (ОТГ) в рамках проходящего в Габале заседания утвердил ряд важных документов.

    Как сообщает "Report", принятые на заседании решения направлены на укрепление институциональных основ ОТГ, расширение сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями.

    На заседании были приняты следующие решения:

    1. О внесении поправок в статьи 1 и 4 Процедурных правил Тюркской Академии;

    2. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской Академии;

    3. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Фонде тюркской культуры и наследия;

    4. Об утверждении бюджета Секретариата ОТГ на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

    5. Об утверждении финансового отчета Секретариата ОТГ за 2024 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

    6. Об утверждении бюджета Тюркской Академии на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);

    7. Об утверждении бюджета Фонда тюркской культуры и наследия на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел).

