СМИД ОТГ на заседании в Габале утвердил ряд документов
- 07 октября, 2025
- 12:18
Совет министров иностранных дел Организации Тюркских Государств (ОТГ) в рамках проходящего в Габале заседания утвердил ряд важных документов.
Как сообщает "Report", принятые на заседании решения направлены на укрепление институциональных основ ОТГ, расширение сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями.
На заседании были приняты следующие решения:
1. О внесении поправок в статьи 1 и 4 Процедурных правил Тюркской Академии;
2. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской Академии;
3. О предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Фонде тюркской культуры и наследия;
4. Об утверждении бюджета Секретариата ОТГ на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);
5. Об утверждении финансового отчета Секретариата ОТГ за 2024 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);
6. Об утверждении бюджета Тюркской Академии на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел);
7. Об утверждении бюджета Фонда тюркской культуры и наследия на 2026 год (через протокол заседания Совета министров иностранных дел).