​Совет Европы и Евросоюз выделили проектам в Азербайджане 4,7 млн. евро

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Совет Европы и Евросоюз осуществят в странах "Восточного партнерства" и в Азербайджане ряд новых проектов.

Об этом Report сообщили из представительства Совета Европы в Азербайджане.

По информации, основная цель 4-х проектов, которые будут осуществлены в Азербайджане в 2015-2017 гг. на основе рамочного соглашения "О программном сотрудничестве", заключается в расширении свобод СМИ, возможностей в пресечении взяточничества и борьбе со взяточничеством в административных органах, повышении возможностей и роли Академии юстиции, получении образования судьями и осуществлении специальных проектов, посвященных повышению качества и рентабельности органов юстиции в Азербайджане.

Проекты на сумму 4,7 млн. евро финансируются Евросоюзом и Советом Европы и осуществляются Советом Европы. Кроме указанных проектов, Азербайджан принимает участие в 14 региональных инициативах, охватывающих Азербайджан и несколько других стран.