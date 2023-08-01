Сотрудники посольства США поздравили азербайджанцев с Днем родного языка

Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанский народ.

Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка и алфавита.

Как сообщает Report, видеоматериал-поздравление, в котором сотрудники посольства демонстрируют свое умение говорить на азербайджанском языке и выражают свои добрые пожелания, был подготовлен по случаю 1 августа - Дня азербайджанского языка и алфавита.

Временный поверенный в делах посольства США Хьюго Гевара заявил, что сотрудники дипломатического корпуса и члены их семей изучают язык еще до прибытия в страну: "С Днем азербайджанского языка и алфавита! Многие дипломаты посольства и члены их семей перед приездом в Баку изучают азербайджанский язык. Они также продолжают изучать язык во время работы в Баку”.

Сотрудники посольства США озвучили на азербайджанском языке скороговорки и стихи. А один сотрудник даже произнес одно из самых труднопроизносимых слов азербайджанского языка - “müvəffəqiyyətsizləşdirilməyəcəklərimizdənsinizmi”.