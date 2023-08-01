О нас

Сотрудники посольства США поздравили азербайджанцев с Днем родного языка

Сотрудники посольства США поздравили азербайджанцев с Днем родного языка Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанский народ.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 13:33
Сотрудники посольства США поздравили азербайджанцев с Днем родного языка

Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка и алфавита.

Как сообщает Report, видеоматериал-поздравление, в котором сотрудники посольства демонстрируют свое умение говорить на азербайджанском языке и выражают свои добрые пожелания, был подготовлен по случаю 1 августа - Дня азербайджанского языка и алфавита.

Временный поверенный в делах посольства США Хьюго Гевара заявил, что сотрудники дипломатического корпуса и члены их семей изучают язык еще до прибытия в страну: "С Днем азербайджанского языка и алфавита! Многие дипломаты посольства и члены их семей перед приездом в Баку изучают азербайджанский язык. Они также продолжают изучать язык во время работы в Баку”.

Сотрудники посольства США озвучили на азербайджанском языке скороговорки и стихи. А один сотрудник даже произнес одно из самых труднопроизносимых слов азербайджанского языка - “müvəffəqiyyətsizləşdirilməyəcəklərimizdənsinizmi”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ВидеоUS Embassy employees congratulate people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ВидеоABŞ səfirliyinin əməkdaşları Azərbaycan xalqını təbrik edib

Экслюзивные новости

В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi