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Отношения между советами безопасности Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне

Отношения между советами безопасности Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне Cотрудничество между советами безопасности Азербайджана и Турции продолжаются в корректной и продуктивной форме под руководством глав государств.
Внешняя политика
14 июня 2022 г. 03:06
Отношения между советами безопасности Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне

Cотрудничество между советами безопасности Азербайджана и Турции продолжаются в корректной и продуктивной форме под руководством глав государств.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

"Шушинская декларация ставит перед нашими учреждениями новые задачи. Мы проводим регулярные консультации и встречи при непосредственной координации обоих президентов для наращивания совместных усилий по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности", - отметил секретарь Совбеза.

"В конце прошлого года мы посетили Анкару по приглашению генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллы Гаджимуфтуоглу. От имени президента Азербайджана я обсудил с коллегой наиболее актуальные вопросы межгосударственной и региональной безопасности. В ходе всех встреч, подчеркивалось, что отношения между нашими дружественными и братскими странами в политической, экономической, правовой сферах и сфере безопасности находятся на самом высоком уровне и служат укреплению мира и стабильности в регионе.

В прошлом месяце нашу страну посетил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфулла Гаджимуфтуоглу. На встрече мы обсудили состояние и перспективы в сфере реализации задач, вытекающих из положений Шушинской декларации, которая открыла новую страницу в отношениях сотрудничества между странами. Сегодня подъем межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии, доверии и поддержке, ставит перед нами более ответственные задачи. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Службой секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики и Генеральным секретариатом Совета национальной безопасности Турецкой Республики", - сказал Рамиль Усубов.

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Версия на азербайджанском языке TŞ katibi: “Azərbaycan və Türkiyə Təhlükəsizlik şuralarının əməkdaşlığı məhsuldar davam edir”

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