Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава нашего государства отметил, что глубоко опечален гибелью и ранением многочисленных турецких военнослужащих в результате террористического акта, совершенного в регионе Даглыджа провинции Хаккари, с глубоким прискорбием выразил соболезнования президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военных.
Подчеркнув, что в Азербайджане решительно осуждают этот чудовищный террористический акт, президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанский народ всегда находится рядом с дружественным и братским турецким народом.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за проявленное внимание и соболезнования.
Главы государств провели обмен мнениями по вопросам, связанным с различными аспектами двусторонних отношений.
News DepartmentАвтор новости
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