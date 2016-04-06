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    ​Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Казахстана

    Президенты обсудили последние события на линии соприкосновения войск и обстановку после достижения договоренности о прекращении огня

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

    В ходе телефонного разговора обсуждались последние события, произошедшие на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, и обстановка после достижения договоренности о прекращении огня, была подчеркнута важность мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права в рамках Минской группы ОБСЕ.

    Во время беседы состоялся обмен мнениями по различным областям двусторонних связей между нашими странами.

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