Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Северной Македонии

20:21

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было обсуждено председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения между Азербайджаном и ОБСЕ, актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Б.Османи поделился мнением о предстоящих планах в рамках председательства в ОБСЕ, отметив, что необходимо предпринять шаги и вести диалог для установления мира и безопасности в регионе.

Состоялся обмен мнениями также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.