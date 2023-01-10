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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Северной Македонии

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Северной Македонии 20:21
Внешняя политика
10 января 2023 г. 20:49
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Северной Македонии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было обсуждено председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения между Азербайджаном и ОБСЕ, актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Б.Османи поделился мнением о предстоящих планах в рамках председательства в ОБСЕ, отметив, что необходимо предпринять шаги и вести диалог для установления мира и безопасности в регионе.

Состоялся обмен мнениями также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, N. Macedonian FMs talk over phone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Şimali Makedoniyanın xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

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