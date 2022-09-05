Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

Так, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по региональной ситуации, в том числе усилиям по нормализации отношений, вопросам двусторонней повестки дня.

Министр Джейхун Байрамов, отметив состоявшуюся 31 августа 2022 года в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнул, исходя из поручений, данных по итогам встречи министрам иностранных дел для разработки текста проекта мирного договора, готовность Азербайджана к этому. Также было доведено до внимания, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству, а также другим темам, представляющим взаимный интерес. Было выражено согласие в связи с продолжением двусторонних контактов и в дальнейшем.