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Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Михаилом Мишустиным

Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Михаилом Мишустиным Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову
Внешняя политика
20 апреля 2021 г. 22:08
Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Михаилом Мишустиным
Али Асадов и Михаил Мишустин

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение ростом товарооборота и расширением номенклатуры взаимных поставок между Азербайджаном и Россией.

С удовлетворением отмечена сдача в эксплуатацию завода по сборочному производству коммерческих грузовых автомобилей "ГАЗель-NEXT" и "ГАЗон NEXT" в Гаджигабульском промышленном квартале.

Был также обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Михаил Мишустин пригласил Али Асадова с официальным визитом в Российскую Федерацию. Приглашение было с благодарностью принято.

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