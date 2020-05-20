Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Испании

20 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Испании.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая подчеркнула важность совместных усилий по борьбе с коронавирусом, поблагодарив Азербайджан за проявленную солидарность и подсветку флага Испании на здании Центра Гейдара Алиева.

Министр выразила признательность азербайджанскому коллеге за письмо в поддержку совместной борьбы с глобальной пандемией.

Министры отметили высокий уровень развития двусторонних политических связей и сотрудничество в рамках ООН в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе принципами уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, отраженными в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте.