Между президентами Азербайджана и Албании состоялся телефонный разговор

22 апреля президент Республики Албания Илир Мета позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Отметив успешную реализацию проекта Трансадриатического газопровода, главы государств подчеркнули, что это вносит вклад в укрепление как связей между нашими странами, так и международного сотрудничества.

Во время телефонного разговора было с удовлетворением напомнено о визите Илира Меты в Азербайджан, отмечена его важность с точки зрения развития двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев и президент Илир Мета обсудили вопросы, связанные с борьбой с пандемией коронавируса.

Президент Албании пригласил президента Азербайджана посетить с официальным визитом его страну.

Приглашение было с удовлетворением принято.