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Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили борьбу с коронавирусом

​Состоялся телефонный разговор глав МИД Кыргызстана и Азербайджана

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

Как передает Report, об этом сообщает Kabar. 

"В ходе беседы стороны обсудили текущую повестку дня сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также отметили важность усиления взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба МИД КР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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