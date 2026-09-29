Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 21:46
    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 сентября встретилась с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

    Как сообщает Report, на встрече кардинал Джордж Джейкоб Кувакад с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и оказанное ему гостеприимство. Он сказал, что был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и довел до внимания, что проведенные во время визита встречи имели особое значение. Кардинал подчеркнул, что в период, когда в мире распространяются сообщения о войне, насилии и ненависти, модель межрелигиозной солидарности и мира в Азербайджане является большим посланием для всего международного сообщества.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на фоне сложных процессов, происходящих в мире, подчеркнула важность взаимной поддержки сторон, объединения усилий, расширения обсуждений вокруг культуры, религии, а также человеческих ценностей.

    На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и будущих совместных программах в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом
    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом
    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом
    Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом

    Лейла Алиева Ватикан
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