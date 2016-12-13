Состоялось подписание азербайджано-израильских документов

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По окончании встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоялась церемония подписания азербайджано-израильских документов.

Как сообщает Report, соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль в областях стандартизации, оценки соответствия и метрологии" подписали председатель Государственного комитета Азербайджана по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

Соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль в области сельского хозяйства" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

Конвенцию "Об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль" подписали министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

Меморандум взаимопонимания "О создании Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.