Состоялось подписание азербайджано-иранских документов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта по окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Как передает Report, «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Палатой по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Управлением финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» подписали председатель Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Руфат Асланлы и исполнительный директор Управления финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран Мейсам Насири Ахмадабади.

«Меморандум взаимопонимания между Закрытым акционерным обществом «Азербайджан демир йоллары» и железнодорожной компанией Исламской Республики Иран о соединении железнодорожного сообщения» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджан демир йоллары» Джавид Гурбанов и президент Железнодорожной компании Исламской Республики Иран Саид Мохаммадзаде.