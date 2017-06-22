Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Игоря Додона в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня после завершения встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Молдова Игоря Додона в расширенном составе.

Как сообщает Report, приветствуя высокого гостя, президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин президент.

Уважаемые гости.

Еще раз от всей души приветствую Вас в Азербайджане. Очень рад Вашему визиту. Мы сейчас уже провели обмен мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, региональной проблематике. Сегодня уже в расширенном составе продолжаем нашу работу. Уверен, что визит будет очень важным шагом в деле укрепления нашего сотрудничества, мы в этом заинтересованы. Потенциал очень большой и сегодняшний обмен мнениями уже показывает, что у нас очень много общих подходов и оценок происходящего.

Мы, конечно, сегодня закладываем хорошую основу для динамичного развития отношений. Нашим отношениям надо придать динамизм и в сфере политического диалога, и в торгово-экономической сфере. Потенциал есть, мы знаем, на чем надо сконцентрироваться, и, думаю, по итогам визита будут даны все необходимые поручения соответствующим государственным структурам с тем, чтобы по каждому направлению определить план мероприятий и его реализовывать.

Так что я очень рад. Еще раз приветствую Вас и желаю хорошего визита.

Президент Игорь Додон сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые друзья.

Я очень рад, что наконец-то на высшем уровне мы встретились. Президент Молдовы и президент Азербайджана, только что мы вспоминали, не встречались последние 8-10 лет. Поэтому очень важно, что на высшем политическом уровне сегодня мы дадим новый импульс нашим двусторонним отношениям. Очень большая пауза и в работе межправкомиссии. У меня есть опыт руководства межправкомиссией. Я руководил молдо-азербайджанской межправительственной комиссией с молдавской стороны в течение нескольких лет. У нас очень большой потенциал, и я очень надеюсь, что по результатам встречи на высшем уровне в ближайшее время мы дадим новый импульс и работе межправкомиссии.

Надеемся, что в этом году состоится встреча наших министров с обеих сторон для того, чтобы рассмотреть уже непосредственно конкретные проекты, конкретные шаги для того, чтобы все-таки более активно сотрудничать. У нас в торговле есть, конечно, позитивная динамика, рост более 30 процентов в прошлом году, но объем около 5 млн. долларов – это очень и очень маленький объем. Я надеюсь, что в рамках межправкомиссии мы сможем организовать визит и наших бизнесменов сюда, в Баку для того, чтобы они встретиться со своими потенциальными партнерами.

***12:16

22 июня после завершения встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Молдова Игоря Додона в расширенном составе.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.