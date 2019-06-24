Состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова и премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Как сообщает Report, вначале состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Черногории один на один.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций в расширенном составе.

Говоря о дружественных связях между Азербайджаном и Черногорией, премьер-министр Новруз Мамедов подчеркнул, что двумя странами налажены очень хорошие отношения. "Азербайджан всегда придает важное значение развитию связей с Черногорией. Считаю, что особую роль в развитии наших отношений играют взаимные визиты высокого уровня. Конечно, результатом этих визитов, проводимых переговоров является то, что сегодня между нашими странами существует плодотворное сотрудничество в различных отраслях экономики, в том числе в области взаимного инвестирования. Мы и в дальнейшем должны еще больше расширять эти связи. Ваш визит также внесет положительный вклад в развитие этих отношений", - подчеркнул Новруз Мамедов.

Отметив, что Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов Азербайджана долгие годы находятся под армянской оккупацией, Новруз Мамедов сказал, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинского заключительного акта.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, премьер-министр Душко Маркович отметил наличие очень хороших отношений между двумя странами. "Черногория – небольшая страна. Мы имеем дружественные связи со многими странами. Отношения с некоторыми из них, в том числе с Азербайджаном имеют важное значение для нас", - подчеркнул Душко Маркович.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в энергетической, туристической, строительной, транспортной сферах и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

24 июня от имени премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова был дан официальный обед в честь премьер-министра Черногории Душко Марковича.