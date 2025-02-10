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Состоялась встреча посла Азербайджана в РФ с губернатором Астраханской области

Состоялась встреча посла Азербайджана в РФ с губернатором Астраханской области Сегодня в Посольстве Азербайджана в России состоялась встреча посла Рахмана Мустафаева с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 20:54
Состоялась встреча посла Азербайджана в РФ с губернатором Астраханской области

Сегодня в Посольстве Азербайджана в России состоялась встреча посла Рахмана Мустафаева с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних торговоэкономических и промышленных связей, а также вопросы расширения сотрудничества в сферах культуры, образования и молодежной политики.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стала инициатива строительства в освобожденном от оккупации Губадлинском районе детского сада на 80 мест, который станет подарком Астраханской области Азербайджану. Посол Рахман Мустафаев выразил благодарность губернатору Игорю Бабушкину за этот жест доброй воли и отметил его символическое значение в рамках международного партнерства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что детский сад будет оформлен в традиционном русском стиле и его строительство планируется завершить в мае-июне 2025 года.

Отметим, что 10 декабря 2024 года в Баку во время двусторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, глава азербайджанского государства подчеркнул важность поддержки со стороны дружественных стран в процессе реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий нашей страны. В этом контексте вклад Астраханской области в создание социальной инфраструктуры на этих землях является знаковым и укрепляет отношения между двумя регионами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Həştərxan qubernatoru ilə ikitərəfli əməkdaşlığın intensivləşdirilməsini müzakirə edib

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