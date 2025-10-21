Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 11:43
    Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Казахстана

    21 октября в Астане состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один.

    Как сообщает Report, приветствуя президента Ильхама Алиева, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал:

    - Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, для меня большая честь и удовольствие принимать Вас с официальным государственным визитом в Республику Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно с уверенностью сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной. Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие и экономического, и торгово-экономического сотрудничества, не говоря о том, чтобы развивать и политическое партнерство, является неотложной, очень важной задачей.

    Я приветствую Вас в нашей стране.

    Президент Ильхам Алиев сказал:

    - Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.

    В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Казахстан с государственным визитом, а также за гостеприимство. Спасибо за Ваши добрые слова в адрес Азербайджана. Мы разделяем те же чувства к братскому народу Казахстана, так же радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций.

    Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала.

    Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический, союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям.

    Сегодня в рамках наших переговоров, а также заседания Высшего межгоссовета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и, естественно, наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства.

    Еще раз благодарю.

    Касым Жомарт-Токаев: Благодарю Вас.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Астана один на один
    Фото
    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev in Astana

    Последние новости

    00:18

    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:24

    СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным

    Другие страны
    23:04

    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    22:58

    В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения

    Происшествия
    22:49

    СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

    Другие страны
    22:41

    ЕС создаст координационную структуру для взаимодействия в рамках Среднего коридора

    В регионе
    22:33

    Премьер Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

    Внешняя политика
    Лента новостей