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    Состоялась встреча один на один Президента Ильхама Алиева и Дональда Туска

    По завершении встречи состоялась совместная пресс-конференция

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ 22 июля после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в расширенном составе с участием делегаций.

    Затем состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска.

    По завершении встречи один на один состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска.

    Глава государства Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Дональд Туск вначале выступили с заявлениями.

    Затем были даны ответы на вопросы журналистов.

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