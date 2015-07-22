Состоялась встреча один на один Президента Ильхама Алиева и Дональда Туска

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ 22 июля после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в расширенном составе с участием делегаций.
Затем состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска.
По завершении встречи один на один состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска.
Глава государства Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Дональд Туск вначале выступили с заявлениями.
Затем были даны ответы на вопросы журналистов.
News DepartmentАвтор новости
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