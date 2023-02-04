Состоялась встреча Общины Западного Азербайджана с депутатами парламента Турции

Состоялась встреча Общины Западного Азербайджана с группой членов Великого Национального собрания Турции.

Состоялась встреча Общины Западного Азербайджана с группой членов Великого Национального собрания Турции.

Как передает Report, председатель Общины Азиз Алекперов отметил, что визит парламентариев братской страны имеет большое моральное значение. Сообщив об изгнании азербайджанцев с родных земель в течение прошлого века, председатель рассказал о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев во время этих событий.

Председатель Совета старейшин Общины, руководитель азербайджано-турецкой группы дружбы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил, что для обеспечения прав изгнанных азербайджанцев, признанных Всемирной декларацией прав человека и другими международными конвенциями, необходима поддержка международного сообщества.

На встрече приняли участие руководители основных органов Общины и депутаты от Турции Орхан Эрдем, Юнус Кылыч, Тюлай Кайнарджа, Угур Байрактутан, Яшар Карадаг, сотрудник Международного отдела ВНСТ Эртугрул Акай, сотрудник посольства Онджу Гюнеш.