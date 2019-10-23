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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

В рамках проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщили Report в МИД, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о вопросах, находящихся в повестке двусторонних отношений.

Министры отметили, что взаимное уважение и доверие между главами двух стран играют решающую роль в азербайджано-иранских отношениях.

В ходе встречи было отмечено, что успешно развивающееся региональное сотрудничество открывает широкие перспективы для двустороннего и многостороннего формата.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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