Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.
Как сообщает местное бюро Report, встреча состоялась в рамках трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси.
Главы МИД обсудили азербайджано-грузинские отношения, проекты с участием двух стран, перспективы сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ранее Д.Залкалиани провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
После двухсторонних встреч начнется встреча в трехстороннем формате.
Cəmilə BabayevaАвтор новости