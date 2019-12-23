 Наверх

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии
© Report

Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Как сообщает местное бюро Report, встреча состоялась в рамках трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси.

Главы МИД обсудили азербайджано-грузинские отношения, проекты с участием двух стран, перспективы сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Д.Залкалиани провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

После двухсторонних встреч начнется встреча в трехстороннем формате.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!