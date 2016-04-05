Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в иранском городе Рамсар.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных региональных вопросов, ситуация на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, Э.Мамедъяров принимает участие на IV трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана в городе Рамсар.