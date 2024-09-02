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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича в расширенном составе.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 12:41
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича в расширенном составе.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего стратегического партнерства, развития связей в политической, экономической, культурной, гуманитарной, туристической и других сферах.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах укрепления отношений в сферах торговли, энергетики, инвестиций. В этой связи была обсуждена деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

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Версия на английском языке ФотоForeign ministers of Azerbaijan and Serbia meet in expanded format
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya XİN rəhbərləri geniş tərkibdə görüşüblər

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