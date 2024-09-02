Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича в расширенном составе.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича в расширенном составе.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего стратегического партнерства, развития связей в политической, экономической, культурной, гуманитарной, туристической и других сферах.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах укрепления отношений в сферах торговли, энергетики, инвестиций. В этой связи была обсуждена деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.