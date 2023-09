Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в формате один на один.

Как передает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х", встреча прошла в рамках официального визита министра Д. Байрамова в Хорватию.

В ходе нее стороны обсудили двустороннее сотрудничество и региональную повестку дня.

Встреча продолжилась в расширенном составе.