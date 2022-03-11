Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Финляндии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турецкую Республику встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турецкую Республику встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министры обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. В частности, стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в политической плоскости.

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, вопросам региональной и международной безопасности, а также обсудили ситуацию в Украине.