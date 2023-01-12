Состоялась встреча азербайджанского и украинского омбудсменов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитрием Любинцем в столице Турции - Анкаре.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитрием Любинцем в столице Турции - Анкаре.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между омбудсменами двух стран, перспективы развития отношений в области эффективной защиты и обеспечения прав человека в сложившейся ситуации.

С.Алиева попросила украинского омбудсмена обратить внимание на вопрос защиты прав граждан Азербайджанской Республики Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева, которые в настоящее время находятся под арестом в Украине.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.

Украинский омбудсмен поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь украинцам и отметил важную роль азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в этом вопросе.