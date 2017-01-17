Состоялась презентация проекта по поддержке реформам в пенитенциарной сфере в Азербайджане

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация проекта "Дополнительная поддержка реформам в пенитенциарной сфере в Азербайджане", проводимого Евросоюзом и Советом Европы.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали представители около 60 государственных ведомств Азербайджана.

Основной целью проекта является улучшение оказания медицинских услуг и управление мест заключений в Азербайджане с использованием передового опыта Совета Европы.

Выступивший на мероприятии замначальника Государственной пенитенциарной службы министерства юстиции Гусейн Алиханов заявил, что Азербайджан выполняет взятые на себя перед Советом Европы обязательства не только в области пенитенциарной службы, но и в других сферах. Он отметил, что руководство Пенитенциарной службы Азербайджана регулярно участвовало в мероприятиях Совета Европы для обмена опытом в соответствующей сфере.

Руководитель департамента по борьбе с преступностью Совета Европы Иван Коеджиков рассказал об основных целях данной программы.

Руководитель представительства Совета Европы в Баку Драгана Филипович отметила, что проект был разработан в рамках плана действий между Азербайджаном и Европейским Союзом. Она поблагодарила официальных лиц Азербайджана и представителей гражданского общества за помощь и интерес к данному проекту. Д.Филипович также отметила, что проект, в том числе, поможет бывшим заключенным не сталкиваться с проблемами в семье и интегрироваться в общество.

В свою очередь глава офиса ЕС в Баку Малена Мард сказала, что проект рассчитан на 20 месяцев и его бюджет составляет полмиллиона евро. М.Мард подчеркнула важность всестороннего улучшения медицинских услуг в местах задержания, "поскольку потом эти заключенные возвращаются в общество и важно, чтобы они не имели проблем со здоровьем".