Состоялась конференция, приуроченная установлению дипотношений между Азербайджаном и Украиной

Украинские и азербайджанские ученые выступили с докладами о различных аспектах дипломатических отношений АДР и УНР

8 февраля состоялась украинско-азербайджанская научная онлайн-конференция на тему "Дипломатические отношения Азербайджана и Украины через призму прошлого и современности".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступили ADA University, Посольство Азербайджанской Республики в Украине, Посольство Украины в Азербайджанской Республике, Институт востоковедения имени Агафангела Крымского НАН Украины, кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Конференция была приурочена дате установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном после восстановления ими независимости — 6 февраля 1992 года. Проведение конференции совпало также с ещё важной датой в украинско-азербайджанском сотрудничестве — 8 февраля 1919 года глава особой дипломатической мисси Украинской Народной Республики на Кавказе Иван Красковский вручил верительные грамоты министру иностранных дел АДР Фатали Хану Хойскому.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в своём выступлении рассказала о том что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева отношения между двумя странами вступили в новый этап. Как рассказала посол, президент Украины Леонид Кучма совершил официальный визит в Азербайджан в июле 1995 года, и между двумя странами были подписаны 11 документов по сотрудничеству. А через два года спустя в марте 1997 года общенациональный лидер Гейдар Алиев посетил с официальным визитом Украину. Близкая дружба двух лидеров заложила основу стратегического сотрудничества между двумя странами.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил, что прошло уже более 100 лет с тех пор, как Украина и Азербайджан начали писать историю своих дипломатических отношений. "За эти годы многое изменилось как в Украине, так и в Азербайджане. Единственное, что сегодня остается неизменным, - это дружба, уважение и взаимная поддержка. Именно это стало основой того, что согласно Стратегии национальной безопасности Украины, введенной в действие Указом Президента Украины Владимиром Зеленским, Азербайджан является для Украины не только дружественным государством, но и стратегическим партнером",—отметил посол Украины.

Проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде рассказал об исторических связях между Украиной и Азербайджаном и о давней и успешной дипломатической практике между нашими странами. По словам проректора, дипломатические отношения между УНР и АДР в начале прошлого века заложили прочный фундамент для развития отношений после восстановления странами независимости. "Мы высоко ценим поддержку Украиной Азербайджана. Украина для нашей страны является важным партнёром. Между нашими странами реализовываются и запланированы многие проекты в энергетике, экономике, социальной, политической и других сферах",—отметил Фариз Исмаилзаде.

Модератором конференции выступила представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук. В своём выступлении она отметила важность создания новых площадок для исследования разных этапов украинско-азербайджанских отношений учёными Украины и Азербайджана.

В рамках конференции украинские и азербайджанские ученые выступили с докладами о различных аспектах дипломатических отношений АДР и УНР, их значении в геополитическом измерении и влиянии на дальнейшее развитие украинской и азербайджанской государственности.

Среди докладчиков были Олег Купчик — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Ильгар Нифталиев — заведующий отделом советской истории Института истории НАН Азербайджана, Ирада Багирова — историк, заведующая отделом Института истории НАН Азербайджана, Ольга Маврина — кандидат исторических наук, учёный секретарь Института востоковедения НАН Украины, Александр Дудник — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского НАН Украины, Владимир Омельчук — кандидат исторических наук, руководитель авторского коллектива книги «Восточные традиции образования государства» (проект реализован при содействии ТЮРКСОЙ) и другие.