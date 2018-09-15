 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония официальной встречи президента Турции

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

    Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

    Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

    Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

    Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены делегации Турецкой Республики – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Главы государств сфотографировались для официального фото.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi