Состоялась церемония официальной встречи президента Турции

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены делегации Турецкой Республики – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.