Состоялась церемония официальной встречи президента Хорватии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября состоялась церемония официальной встречи президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, прибывшей с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Хорватии был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарович.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Хорватии.

Прозвучали государственные гимны Хорватии и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и президент Колинда Грабар-Китарович прошли перед строем почетного караула.

Президент Хорватии поприветствовала азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Колинде Грабар-Китарович, члены делегации Хорватии – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сфотографировались для официального фото.