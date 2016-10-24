Состоялась церемония официальной встречи президента Хорватии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября состоялась церемония официальной встречи президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, прибывшей с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Хорватии был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарович.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Хорватии.
Прозвучали государственные гимны Хорватии и Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и президент Колинда Грабар-Китарович прошли перед строем почетного караула.
Президент Хорватии поприветствовала азербайджанских солдат.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Колинде Грабар-Китарович, члены делегации Хорватии – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сфотографировались для официального фото.
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